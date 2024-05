Liotti | Siamo stati bravi nel reagire e nel crederci

Tudor ritorna sulla partita pareggiata dalla Lazio contro l’Inter 1-1 a San Siro ed è apparso nuovamente soddisfatto come nel post di domenica scorsa. COMPLETI E GIUSTI ? Il tecnico della Lazio Igor Tudor, in conferenza stampa, è ritornato sulla partita pareggiata contro l’Inter a San Siro: «Non è mancato niente, abbiamo fatto buone cose dalla prima all’ultima gara. inter-news

Fernando Alonso partirà sedicesimo nel Gran Premio di Monaco, dopo delle qualifiche complesse. Queste le sue parole dopo la sessione: “Avevo il ritmo per la Q3 e sarei stato ottavo o nono, ma oggi è andata male. Questa è Monaco, è difficile fare un giro pulito, ma penso di aver perso tre decimi con una macchina proprio davanti a me e poi altri due decimi all’ultima curva con tre macchine che erano parcheggiate lì appena iniziato il giro. sportface

Tempo di lettura: 2 minutiSi gode il passaggio in semifinale mister Auteri, contento per la prestazione dei suoi rimarcando più volte il valore della Torres, che ha impostato la gara sul ritmo e sulla fisicità. “Loro erano una squadra forte – spiega Auteri – e l’hanno messa sulla fisicità, un aspetto che abbiamo subito, perché ci hanno costretti a fare una prestazione quasi sempre di contenimento. anteprima24

“Vianello era tremendo, a Chiari spillavano soldi e quelle follie con Califano” - “Vianello era tremendo, a Chiari spillavano soldi e quelle follie con Califano” - Ricchi di spirito, Poveri di noia. “siamo di ritorno dal Kazakistan e il fuso orario si fa sentire. Non siamo più giovanissimi; ma quanto ci divertiamo”. Tanto. “No, tantissimo”. Star internazionali. ilfattoquotidiano

L'ultima del Monza, sconfitta a testa alta - L'ultima del Monza, sconfitta a testa alta - I brianzoli perdono per 2 a 0 allo Juventus Stadium. Molte le occasioni sprecate. Incerto il futuro di Palladino: "siamo stati una grande famiglia in questi anni" ... rainews

Spari in via Zoletti a Udine: trovati i bossoli dei colpi esplosi - Spari in via Zoletti a Udine: trovati i bossoli dei colpi esplosi - Non è chiaro cosa sia accaduto. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine, giunte sul posto insieme al Corpo vigili notturni ... messaggeroveneto.gelocal