Il 77° compleanno da città festeggiato con screening del cuore

(Di domenica 26 maggio 2024) Una lunga fila di gente che riempiva piazza Liberazione a Magenta. Erano tutte le persone in attesa di entrare nel tendone dove, nella giornata di ieri, erano state programmate le visite cardiologiche da parte del personale medico e infermieristico della Cardiologia dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Una giornata in collaborazione con il Comune, con la Fondazione 4 Ospedali e con le associazioni Il Sole nel, Croce Bianca, oltre al gruppo comunale di Protezione Civile. Un reparto rinnovato la Cardiologia con strumentazioni all’avanguardia e medici di primo livello. "Oggi ci troviamo in piazza per far capire ai cittadini quanto sia importante la prevenzione – ha spiegato il primario del reparto al Fornaroli, dottoressa Alessandra Russo –. Prevenzione vuol dire arrivare in ospedale per curare i fattori di rischio e non arrivarci da malati. Quindi curarsi prima di ammalarsi". Nonostante la lunghissima coda, medici e infermieri sono riusciti ad esaudire tutte le richieste chiudendo il tendone verso sera.

