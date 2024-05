F1 - GP Monaco 2024 La Ferrari ha il 73% di possibilità di vincer - ma la legge delle probabilità non è una scienza esatta…

(Di domenica 26 maggio 2024) Alle ore 15.00 di domenica 26 maggioprenderà il via il settantesimo Gran Premio diinserito nel Mondiale di Formula Uno. Avrà tutti i difetti che volete, ma il circuito di Montecarlo resta il più iconografico esistente nel Circus. Peraltro, quale sarebbe il suo peccato? Essere un tracciato cittadino in un’epoca in cui le corse nelle metropoli proliferano? La si può definire una gara sui generis, prendere o lasciare. Sarà noiosa e dai sorpassi pressoché impossibili, ma rimane un’istituzione, le cui dinamiche sono risapute. La posizione sulla griglia di partenza è cruciale e la storia recente parla chiaro. Dal 1997 a oggi si è corso 26 volte. In 14 casi ha vinto il poleman, in 7 chi è partito per secondo, negli altri 5 chi è scattato terzo. Fine dei giochi. Dunque, se ci basiamo sull’esperienza, si può affermare che quest’oggi Charles Leclerc abbia il 53,8% didi imporsi; Oscar Piastri ne abbia il 26,9% e Carlos Sainz goda del 19,2%chance.

“Quando guardi le posizioni finali sui tempi, P5 e P7 probabilmente sembrano un po’ più simili, ma in realtà il ritmo era buono ed eravamo a pochi millesimi di secondo dalla P2 o P3 con Russell. Lewis ha messo insieme un fine settimana molto forte, ma non nell’ultimo giro. sportface

Entrambe le Haas sono state squalificate dalle qualifiche del GP di Monaco a Montecarlo in seguito al mancato superamento della verifica tecnica di rito al termine della caccia alla pole position. Le due vetture americane, infatti, sono risultate irregolari per quanto riguarda il DRS: l’apertura dell’ala mobile posteriore risulta superiore agli 85 millimetri consentiti dalla normativa. sportface

