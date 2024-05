Roma - simula l’incidente e minaccia la vittima | ‘Ora andiamo al bancoma - risarciscimi’

(Di sabato 25 maggio 2024)un incidente e cerca di estorcere denaro da un 29enne. Sono stati i Carabinieri della Stazione diNomentana a intervenire sul posto e ad arrestare un 35enne per tentata estorsione. I Carabinieri intervengono dopo che un uomoincidente ela– ilcorrieredellacitta.comNel pomeriggio di ieri, un 29enneno, alla guida della sua auto, ha contattato il 112 riferendo di essere seguito da una persona a bordo di un veicolo che avevato un incidente stradale e gli aveva avanzato una richiesta di denaro. Il 35enne ha tentato la fuga I Carabinieri sono intervenuti intercettando le due auto in via Teodorico e alla loro vista, l’auto segnalata dallaha tentato la fuga proseguendo a velocità sostenuta tra le vie del quartiere. I Carabinieri sono riusciti a raggiungere il veicolo all’altezza di piazza Bologna e a bloccare l’occupante del mezzo, un 35enneno già noto per precedenti analoghi.

Un attacco simulato con esplosione. E' uno dei momenti più suggestivi della cerimonia militare per il 163esimo anniversario della costituzione dell'Esercito italiano, andata in scena venerdì mattina presso l'Ippodromo Militare “Gen. liberoquotidiano

Gli studenti ricordano la strage di Capaci - Gli studenti ricordano la strage di Capaci - I ragazzi dell'Istituto comprensivo Ovidio celebrano la Giornata della legalità. Disegni, confronti e dialoghi. L'educazione civica alla base della formazione degli alunni ... rainews

Giornata Mondiale delle Api, a Roma la campagna «Non è mai troppo presto»: gratis i semi di fiori per migliorare l'habitat - Giornata Mondiale delle Api, a roma la campagna «Non è mai troppo presto»: gratis i semi di fiori per migliorare l'habitat - L'iniziativa è stata lanciata da Nativa, in collaborazione con Supernaturale: da piazza del Popolo a Villa Pamphilj sono all'opera gli «spacciatori» che regalano semi da piantare in città «per protegg ... roma.corriere

Governo: Conte, 'problemi si risolvono su tavoli politici non su tavole imbandite' - Governo: Conte, 'problemi si risolvono su tavoli politici non su tavole imbandite' - roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Non possiamo far ridere il mondo in un momento così drammatico. Non può essere questa l'Italia. Mentre rischiamo la Terza Guerra Mondiale e in Medioriente è in atto un mas ... lanuovasardegna