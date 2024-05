Incredibile | macchine che utilizziamo ora venivano già usate nel 6500 a C

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 25 maggio 2024) Sembraeppure è proprio così: alcuneche vengonooggi, erano già in uso nela.C. Un recente studio condotto da un gruppo internazionale di ricerca, guidato dall’Università di Pisa, ha portato alla luce una scoperta rivoluzionaria nel campo dell’archeologia agricola: le slitte da trebbiatura erano già in uso nela.C. in Grecia.agricole moderne- Ansa- Notizie.comQuesto ritrovamento anticipa di almeno 3.000 anni l’utilizzo di tale tecnologia in Europa, rispetto a quanto precedentemente ritenuto. La ricerca, che ha visto la collaborazione tra l’Università di Pisa, il Csic in Spagna e l’Università Aristotele di Salonicco, è stata finanziata dall’Unione Europea, dall’Italia e dalla Spagna. Attraverso l’applicazione di metodi analitici avanzati alle industrie in selce, come la microscopia confocale, i ricercatori sono stati capaci di tracciare questa precoce adozione tecnologica e comprendere meglio le innovazioni delle società neolitiche.