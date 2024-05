(Di sabato 25 maggio 2024) PESARO Scatta una denuncia per uno degli assaltatori dei bus. E? un ultra di 32giàda, ma l?indagine non finisce qua e prosegue con.

RECANATI Ampio giro d’orizzonte con il dt Josè Cianni a poco più di 48 ore dalla gara che vale una stagione e nella quale occorrerà metterci tutta la birra che si ha in corpo e magari anche qualcosa in più. Sarà una battaglia tecnico-tattica ma, inevitabilmente, anche di nervi. sport.quotidiano

Momenti di tensione alla fine della partita. I tifosi ospiti inveiscono contro quelli locali e a un certo punto dal loro settore vola un pezzo di seggiolino che colpisce un carabiniere in servizio che era sceso dalla tribuna coperta per dare man forte alla Polizia alle prese con alcuni sostenitori ospiti che tentavano di scavalcare la parete di vetro che divide la Laterale dalla tribuna coperta. sport.quotidiano

Agguato al bus della Recanatese, c’è il primo denunciato: un ultrà pesarese di 32 anni già colpito da Daspo - Agguato al bus della recanatese, c’è il primo denunciato: un ultrà pesarese di 32 anni già colpito da Daspo - PESARO Scatta una denuncia per uno degli assaltatori dei bus della recanatese. E’ un ultra di 32 anni già colpito da Daspo, ma l’indagine non finisce qua e prosegue con l’identificazione degli altri ... corriereadriatico

Il futuro. L’ex allenatore giallorosso Alessandrini: "Tifo Recanatese, spero nel ripescaggio» - Il futuro. L’ex allenatore giallorosso Alessandrini: "Tifo recanatese, spero nel ripescaggio» - L’ex allenatore giallorosso Alessandrini: "Tifo recanatese, spero nel ripescaggio" ... ilrestodelcarlino

Un 4-3 mai visto. Nessun precedente nei 21 anni di C - Un 4-3 mai visto. Nessun precedente nei 21 anni di C - La Vis Pesaro festeggia il settimo anno consecutivo in Serie C maggiore con la salvezza conquistata. Mauro Bosco si prepara alla sesta stagione come presidente. La squadra ha vinto il quinto spareggio ... msn