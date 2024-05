Addio a Enrico Serafini | era un noto pasticciere del porto di Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – La sua vita era nel laboratorio di pasticceria della famiglia, la “Serafino” di via Cecchi. Uno dei pasticceri più stimati della città, una meta per tanti pesaresi ma anche di turisti.è stato trovato morto nella sua abitazione – il decesso potrebbe risalire alla notte tra domenica e lunedì. Aveva 60 anni. La seconda generazione, assieme al fratello Giorgio e alla sorella Elisa, che serve la clientela. Ancora vivo il padre Serafino che ha 94 anni e che ha fondato questa attività nel 1956. Da ormai tanti anni,, viveva da solo in un appartamento di via Marcolini nel quartiere di Baia Flaminia. Una morte silenziosa, senza testimoni la sua. Ed anche una vita difficile per un diabete che gli stava rendendo impossibile l’esistenza tanto che raggiungeva il laboratorio di via Cecchi solamente in bicicletta. Aveva difficoltà a camminare. La malattia lo stava logorando piano piano.