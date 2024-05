Virtus Bologna-Venezia oggi in tv - Serie A basket 2024 | programma gara- - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si entra sempre più nel vivo della post-season per laA divenerdì 24 maggio scattano infatti le semifinali scudetto, con lache alle ore 20:45 ospita l’Umana Reyernella-1 dellaal meglio delle cinque partite. Le V-nere hanno faticato più del dovuto per piegare la resistenza della Bertram Tortona nei quarti di finale: dopo i due successi convincenti in casa, infatti, i piemontesi hanno replicato prontamente di fronte al proprio pubblico pareggiando i conti e riportando così la contesa aper-5 dove i bianconeri hanno prevalso nettamente grazie ad un ultimo quarto da 23-9 di parziale che ha spaccato di fatto la partita in due, con Marco Belinelli e Tornike Shengelia decisivi ancora una volta. Anche la Reyer è arrivata a-5 nei quarti di finale contro una mai doma Unahotels Reggio Emilia, che era riuscita perfino a far saltare il fattore campo in-1 espugnando il Taliercio di Mestre.