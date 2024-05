La paura di vivere - che porta gli adolescenti a rifiutare il cibo

Nell’ambito della rassegna ‘La Società della Paura: Vivere Costantemente in Guerra’, sabato 11 maggio alle ore 18.30, si svolgerà il convegno denominato ‘Cyberbullismo Svelato – Strategie di prevenzione ed intervento per un futuro digitale sicuro’ presso il Tempio di Santa Maria Maddalena a Capranica Prenestina (Roma). romadailynews

Paura tra le mura di casa: "La causa primaria è da ricercare nei traumi vissuti dal genitore" - paura tra le mura di casa: "La causa primaria è da ricercare nei traumi vissuti dal genitore" - A colloquio con lo psicoterapeuta Riccardo Domenici che segue casi analoghi "Nasce da situazioni di emarginazione e di miseria culturale ed educativa" . lanazione

Più paura, meno futuro: indagine Istat sui ragazzi. Cresce la voglia di coppia, ma anche il numero di donne che non vuole figli - Più paura, meno futuro: indagine Istat sui ragazzi. Cresce la voglia di coppia, ma anche il numero di donne che non vuole figli - “che la percentuale di coloro che hanno paura del futuro aumenta con il crescere dell’età”, e molto incide ovviamente la condizione economica. Non a caso, oltre il 34% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 ... ilfattoquotidiano

Fatalismo delle istituzioni e paura della gente ai Campi Flegrei. Cosa vuol dire vivere sopra un vulcano - Fatalismo delle istituzioni e paura della gente ai Campi Flegrei. Cosa vuol dire vivere sopra un vulcano - Le scosse sismiche nella zona di Pozzuoli, d’intensità mai registrata in quarant’anni, ha ravvivato l'appressione. Un piano di evacuazione però non può contemplare l'irrazionalità ... ilfoglio