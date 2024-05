Inquinanti pericolosi Ex Molino Pardini nel mirino

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Nell’area dell’exsono presenti sostanzeche devono essere rimosse, ma sono in corso ulteriori analisi per definire i termini della bonifica". La conferma è arrivata direttamente dall’assessore all’Ambiente Cristina Consani che ha risposto durante l’ultima seduta del consiglio a una interrogazione di Gabriele Olivati capogruppo di Lucca Futura. Consani ha spiegato che nel novembre 2023 l’ARPAT ha confermato i timori degli abitanti della zona, confermando che nel sito sono presenti materiali, derivanti dal disfacimento di alcuni materiali isolanti che componevano la struttura e ha aggiunto che la società proprietaria della struttura, la Magazzini e Molini Del Tirreno Srl, si sta adoperando per la bonifica dell’area, questo processo è monitorato persino dalla Prefettura. "È incomprensibile però questo lungo silenzio da parte del Comune di Lucca – commenta Olivati – non si contano le richieste del comitato di avere risposte sul tema.

