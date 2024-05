Il Giro d' Italia secondo Gian Luca Favetto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dieci righe. S’intitolano “En danseuse” e suonano così: “Grimpa. Traduce liquido l’asfalto / in acqua che suda tossine / dai muscoli e sale / danzando a rumba la fatica / tornante dopo tornante. / Che cosa tiene avvinti all’aria? / Cosa nei suoi polmoni spira? / I pedali sono il cammino, / la vetta è nelle gambe, / le gambe conoscono il destino”. Era il 2009 quandoha pubblicato “En danseuse” (“Mappamondi e corsari”, Interlinea, 94 pagine, 12 euro), quel movimento da ballerino compiuto dai corridori che pedalano in salita stando sui pedali e non sulla sella, oscillando la bici in maniera asimmetrica rispetto al corpo, la bici a sinistra e il corpo a destra, la bici a destra e il corpo a sinistra, un ritmo da salita, una danza stradale e montanara, un’andatura più faticosa ma anche più redditizia, un simbolo della sofferenza e della ostinazione. Quattro anni prima– come Pratolini e Ortese, come Gatto e Buzzati – aveva accompagnato ild’, macchina (Alfa 156) e numero (48 sbarrato), con l’impegno di scrivere un libro per la Mondadori.