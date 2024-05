Scambio tra Napoli e Atalanta? L’ex azzurro spiazza tutti | coinvolto Kvara

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con l’imminente termine della stagione calcistica, si entrerà nel vivo con le trattative di mercato.si sbilancia su un clamorosocon l’in cui sarebbetskhelia. In casanon si attende altro che il termine ufficiale di questa stagione, in cui purtroppo gli azzurri non hanno avuto il rendimento chesi aspettavano. All’indomani della gara di domenica contro il Lecce, ci si proietterà completamente verso la prossima stagione, con diverse scelte che potrebbero essere ufficializzate a breve. Dopo l’annuncio del nuovo allenatore, si inizierà ad entrare nel vivo del mercato, in cui ci si aspetta molto dal. Intanto un exStefan Schwoch si è sbilanciato una clamorosa ipotesi ditra ile l’, in cui rientrerebbe anchetskhelia. Tirato in ballo anche l’eroe di Bergamo, Lookman, che con la sua tripletta ha regalato il trofeo agli orobici.