Roma - sparatoria al Prenestino | affiancano una Smart e feriscono la passeggera di 81 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 –questo pomeriggio su via Prenestina, alla periferia di. Una 500 rossa si è avvicinata a unae ha esploso un colpo di pistola. All'interno due donne, una delle quali - un'anziana di 81- è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto Primo. L'auto è poi fuggita via. Indenne l'altra donna, un 54enne. Sul posto la polizia. Indagini in corso. Seduta al lato passeggero, l’anziana si trovava insieme a una amica al volante, quando due persone a bordo di una Fiat 500 hanno sparato direttamente dall'auto senza scendere, all'altezza di via don Primo Mazzolari, di fronte al centro commerciale. I poliziotti della squadra mobile, sul posto insieme alla Scientifica e agli agenti della polizia locale, hanno trovato un foro sullo sportello del portabagagli della, ma sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali bossoli a terra.