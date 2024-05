Proteste popolari e critiche all’ECOWAS per la riforma costituzionale in Togo

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 23 maggio 2024) Inil potere è in mano alla dinastia Gnassingbé dal 1967. Con unaapprovata dopo la vittoria alle elezioni di aprile, il presidente Faure Gnassingbé consolida la presa, nonostante ledella società civile e con l’ECOWAS che ha lasciato fare senza contestare. La nuova Costituzione Il presidente delFaure Gnassingbé ha firmato il progetto diapprovato dal Parlamento già a marzo, trasformandolo così in legge. Una delle modifiche è l’eliminazione delle elezioni presidenziali, con il passaggio al Parlamento del potere di eleggere il presidente. Quest’ultimo avrà mandato sarà di 6 anni che non potrà essere rinnovato. La novità sarà implementata solamente al prossimo giro, in modo che Gnassingbé possa venire rieletto dopo la scadenza del termine nel 2025. Un altro cambiamento sostanziale è l’introduzione di una figura analoga a quella di un primo ministro espressione del partito di governo.