Progetto Quarto tempo Giovani - idee e passione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Oltre 9.500 biglietti staccati, 26 convegni/panel, 110 delegati di tutti i Comitati LND d’Italia che hanno partecipato all’Agorà in presenza e da remoto, 12 moderatori dell’Unione Stampa Sportiva, 2800 adolescenti delle scuole,calciatori e calciatrici delle società dilettantistiche. Bastano questi numeri impressionanti per decretare il successo dell’evento “LND- L’innovazione del calcio dilettantistico” andato in scena a Lanciano nei giorni scorsi. Una vittoria suggellata dalla partecipazione del Ministro dello Sport Andrea Abodi e di tutti i vertici delle componenti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti. Tutti i partecipanti si sono confrontati per costruire un futuro migliore negli interessi delle società sportive affiliate. Affrontando temi come la riforma dello sport, l’abolizione del vincolo dei giocatori e tanti altri argomenti che stanno cambiando in profondità il calcio generano nuovi scenari per le società che chiedono il sostegno delle istituzioni.