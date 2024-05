Paquetà accusato dalla FA | avrebbe ricevuto 3 ammonizioni di proposito

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lucasè finito nel mirino della Federazione calcistica inglese che lo hadi cattiva condotta in relazione a presunte violazioni.

Milan ,l'ex DT Leonardo commenta il mercato del 2018 - Il dirigente brasiliano è stato accusato dai tifosi di aver scelto per una campagna acquisti non ... Il Milan ha recuperato tutti i soldi investiti in Paquetà. È stato titolare del Brasile e campione ... sport.virgilio

