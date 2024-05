(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag (Adnkronos) – “Chiediamo al governo Meloni di fermarsi di fronte a questo spot elettorale che è un grande fallimento e di destinare quegli 800 milioni per finanziare la legge Schlein sulla sanità. Chiederemo al governo di venire a relazionare inperché non possiamo accettare questo spreco di risorse e questa risposta sbagliata e inumana ai problemi dell?immigrazione?. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla camera Chiaraa margine della conferenza stampa del Pd ?Fermiamo l?Italia-Albania?. L'articolo CalcioWeb. .

Migranti: Braga (Pd), 'Meloni venga in Parlamento su accordo con Albania' - migranti: Braga (Pd), 'Meloni venga in Parlamento su accordo con Albania' - Roma, 23 mag (Adnkronos) - "Chiediamo al governo Meloni di fermarsi di fronte a questo spot elettorale che è un grande fallimento e di destinare quegli 800 milioni per finanziare la legge Schlein sull ... lanuovasardegna

ITALIA-ALBANIA, PD ATTACCA: - ITALIA-ALBANIA, PD ATTACCA: - L’accordo Italia-Albania sui migranti, voluto dalla premier Giorgia Meloni e venduto al Paese come la soluzione di tutti i problemi, è un bluff. Lo dice il Partito democratico, all'indomani della visi ... 9colonne

Più migranti, più incentivi e no all'Autonomia. Orsini lancia messaggi che piacciono poco al governo - Più migranti, più incentivi e no all'Autonomia. Orsini lancia messaggi che piacciono poco al governo - Nella prima uscita pubblica il nuovo presidente di Confindustria stila quello che sarà una sorta di programma del suo mandato. Duro contro Landini: "Il ... huffingtonpost