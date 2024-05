Ma quale censura - Soldi chiarisce su Scurati e il Pd insorge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nessuna. La Rai mette un punto sul caso. Nell'audizione, tenutasi in commissione di Vigilanza, la presidente Marinella, spiega come l'azienda non aveva alcuna intenzione di boicottare il monologo dello scrittore campano. Allo stesso modo, però, critica l'atteggiamento della conduttrice Serena Bortone, che mediante un post, avrebbe lanciato un allarme, nei fatti infondato. Secondo la dirigente di Viale Mazzini, ci sarebbe stata una vera e propria violazione della privacy: «C'è stato un danno alla Rai per come è stata gestita la vicenda, sia da un punto di vista sostanziale che della comunicazione». Si parla, infatti, di comportamenti inusuali e avvenuti da un certo in momento in poi. Chiarito, intanto, il fraintendimento con l'ad Roberto Sergio, in precedenza finito nel mirino per aver dato una versione parziale dell'accaduto: «La sua ricostruzione dei fatti è nella sostanza corretta, anche se l'audit restituisce un'immagine della vicenda più complessa, con disallineamenti operativi e di comunicazione all'interno della direzione editoriale competente, legati a una timeline degli eventi molto precisa».