Giorno Indipendenza Azerbaigian ricordato con ricevimento a Roma

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 mag. (askanews) – Partenariato strategico e sincera amicizia con l’Italia, suoni della tradizione musicalea e sapori della cucina nazionale, sono stati gli elementi sostanziali dell’evento che, nella serata del 22 maggio, ha coinvolto più di 250 ospiti nel Centro Culturale dell’, a, per festeggiare ildell’del Paese, di cui, il 28 maggio, ricorre il 106mo anniversario. Ad accogliere gli invitati – si legge in una nota – l’ambasciatore della Repubblica dell’in Italia, Rashad Aslanov. L’ambasciatore ha aperto la serata rivolgendosi al pubblico, a cui hache “il 28 maggio 1918 fu proclamata la prima repubblica parlamentare democratica nell’oriente musulmano, la Repubblica Democratica dell’”, in grado di eliminare “le disuguaglianze razziali, etniche, religiose e di classe, garantendo a tutti i cittadini del Paese gli stessi diritti”.