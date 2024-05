Cosa è successo nella nona serata di Cannes 2024 | vince l’eleganza da vere dive di Hollywood

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024)del Festival dicontinuano le proiezioni dei grandi film d’autore in gara e fuori concorso, con una sfilza di celebrità che hanno sfilato sul red carpet in unadavvero indimenticabile.giornata di mercoledì 22 maggio non sono mancati, come sempre, stile ed eleganza, con abiti e look che profumano di Old. Tra abiti lunghi e grandi strascichi, il red carpet dellaè stato un vero e proprio tuffo nel passato. Ecco, lo stile è sempre di casa Stile, eleganza e sorrisi mozzafiato non possono mai mancare sul red carpet del Festival di, e ladell’evento ne è stato un esempio perfetto. Abiti lunghi, luminosi, total black, impreziositi da diamanti e punti luce per uno stile dasono stati i look scelti da moltissime celebrità che hanno sfilato sul tappeto rosso della. Da Kelly Rowland che, quasi come volesse dimenticare il piccolo grande litigio avvenuto la sera prima sulle scale del teatro, ha optato per un lungo e candido abito bianco, passando per la meravigliosa Eva Herzigova con la schiena completamente nuda impreziosita da collane di brillanti, fino all’abito principesco di Pia Wurtzbach, ognuno ha voluto presenziare regalando a spettatori e fotografi un assaggio delledel passato.