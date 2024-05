Cagliari-Fiorentina | sintesi - tabellin - risultato e cronaca LIVE

(Di giovedì 23 maggio 2024) All’Unipol Domus, il match per la 38° giornata di Serie A 2023/2024 trao,All’Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la 38esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

Salute: trapianto cuore battente a Udine è storia senza precedenti - Salute: trapianto cuore battente a Udine è storia senza precedenti - Udine, 23 mag - Con il primo trapianto cardiaco a cuore battente effettuato in Europa, il reparto cardiochirurgico di Udine ha raggiunto un traguardo senza precedenti che testimonia ... ilgazzettino

Pistoia Blues, Amorese (FdI): "Approvata legge per lo storico festival" - Pistoia Blues, Amorese (FdI): "Approvata legge per lo storico festival" - "É stata approvata, dopo l'ultimo passaggio legislativo in commissione Cultura della Camera dei Deputati, la legge per il sostegno e la valorizzazione del ... gonews

Tocca difendere Conte. Lo scoop sull’algoritmo non è uno scoop - Tocca difendere Conte. Lo scoop sull’algoritmo non è uno scoop - Gentiloni svela: le quote del Pnrr sono state stabilite dall’algoritmo. Grazie, ma è scritto nel regolamento. E dietro l’algoritmo c’è una volontà politica. huffingtonpost