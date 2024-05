Ascolti tv - i dati del 22 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Affonda l’Isola dei Famosi Nella serata di ieri, mercoledì 22, su Rai Uno, la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen conquista 6.250.000 spettatori pari al 29.2% di share (primo tempo a 6.337.000 e il 28.3%, secondo tempo a 6.167.000 e il 30%; pre e post nel complesso: 4.158.000 – 22.4%) . Su Canale5 L’Isola dei Famosi, si ferma a 1.678.000 spettatori con uno share del 12%: mai glierano stati così bassi. Su Rai2 Delitti in Paradiso ottiene 1.079.000 spettatori pari al 5.7% di share (primo episodio a 1.338.000 e il 6.2%, secondo episodio a 848.000 e il 5%). Su Italia1 in prima visione il film Il Principe Cerca Figlio registra 1.442.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.575.000 – 7%), Chi l’ha Visto? porta a casa 1.713.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 757.000 spettatori (5%). Su La7 La7 Ricorda Capaci segna 714.