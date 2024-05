Francia - riconoscere Palestina non è un tabù ma non è il momento

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il riconoscimento dello Stato palestinese "non è un" ma ora non è ilgiusto: lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Stéphane Séjourné, in una dichiarazione all'agenzia Afp.

Chiara Appendino e quella foto del 2006 tornata virale per una pubblicità delle Olimpiadi di Parigi: “È un bel ricordo” - Chiara Appendino e quella foto del 2006 tornata virale per una pubblicità delle Olimpiadi di Parigi: “È un bel ricordo” - “ Non ne sapevo nulla qualche giorno fa mi hanno girato lo screenshot della pubblicità che girava sui social, vederla mi ha fatto sorridere “. Questo il commento di Chiara Appendino, ex sindaca di Tor ... ilfattoquotidiano