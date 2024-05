Come riconoscere le banconote false? Il trucchetto per evitare di farseli appioppare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il fenomeno delle, purtroppo, esiste ancora oggi. A diffondere i dati per l’anno 2023 è stata la Banca Centrale Europea che ha evidenziato: ‘460milain euroritirate dalla circolazione’ lo scorso anno, a conferma di un problema che, per quanto diminuito, esiste ancora. È stato accertato che nel 70 per cento dei casi le falsificazioni riguardano i tagli da 20 e da 50 euro.fare a riconoscerle – ilcorrieredellacitta.comIn tanti prediligono il pagamento in contanti Eppure l’Italia, a differenza di altri Paesi, continua a prediligere il pagamento in contanti. Si tratta di un mezzo sicuramente pratico, veloce e anche affidabile. Resta, però, la paura di incorrere in soldi falsi e se tante attività commerciali sono organizzate con apposite macchinette che accertano l’autenticità delle, più difficile è per la gente comune che potrebbe avere qualche difficoltà in più a rilevare contraffazioni.

