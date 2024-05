Tanti tanti soldi La cifra dell' accordo tra Fedez e Iovino | rapper fulminato a Pomeriggio5

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024)frae Cristian. Il personal trainer, che sarebbe stato pestato nella notte fra il 21 e 22 aprile 2024, rinuncerà a presentare querela di parte nei confronti del. L'anticipazione, confermata da fonti legali, è stata pubblicata da Fabrizio Corona sul sito Dillinger News. Si tratterebbe di uneconomico fra Federico Leonardo Lucia, assistito dall'avvocato Gabriele Minniti, e il 37enne romano, aggredito da un branco di 8-9 persone mentre rincasava in piena notte dopo una lite nella discoteca The Club e rappresentato dal legale Daniele Barelli. La mossa stragiudiziale dovrebbe far cadere le accuse di lesioni e percosse, perseguibili solo a querela di parte, su cui indaga la Procura di Milano. Resterebbe in piedi l'accusa di rissa che invece è procedibile d'ufficio. ...