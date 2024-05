J-Ax e quella frase che ha tutta l’aria di essere una frecciatina contro Fedez

(Di martedì 21 maggio 2024) In un intervento in radio, J-Ax ha parlato di chi continua a fare la vita spericolata anche dopo un figlio e sembra che siaFeded L'articolo proviene da Novella 2000.

Il loro amore appena ritrovato potrebbe essere già finito: dopo un burrascoso allontanamento, J-Ax e Fedez si erano riappacificati tra squilli di trombe. Ma adesso un commento di Alessandro Aleotti (così si chiama realmente il rapper degli Articolo 31) potrebbe di nuovo provocare maretta nel rapporto con il suscettibile amico. Sembra in effetti una frecciatina in piena regola, quella lanciata nel corso della sua ultima intervista a Radio Deejay, in cui ha dichiarato: «Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. open.online

