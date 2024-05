(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – "Con l'entrata in vigore didi avere unregolamentare. Da questo punto di vista, la parte più interessante del lavoro che ha caratterizzato il dibattito prima dell'arrivo del testo definitivo è stata quella intorno alle definizioni. Stiamo parlando di un fenomeno nuovo, ci si è interrogati molto su cosa fossero

Innovazione, Attanasio (Abi): "Confidiamo in Micar per un quadro di regolamentazione" - ... "Rendere comprensibili alcune definizioni nella strada verso l'educazione del cliente" "Con l'entrata in vigore di Micar confidiamo di avere un quadro regolamentare. Da questo punto di vista, la ...

Innovazione, Attanasio (Abi): "Confidiamo in Micar per un quadro di regolamentazione" - ... "Rendere comprensibili alcune definizioni nella strada verso l'educazione del cliente" "Con l'entrata in vigore di Micar confidiamo di avere un quadro regolamentare. Da questo punto di vista, la ...