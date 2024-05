Il più brutto nella storia della Champions | Lele Adani spara a zero su Allegri esonerato

(Di martedì 21 maggio 2024) Mercoledì sera, a caldissimo, in tanti su X avevano preso di mira Daniele. La Juventus aveva appena sconfitto l'Atalanta vincendo la sua quindicesima Coppa Italia ed era la grande rivincita di Massimiliano, da anni finito nel mirino del commentatore più "divisivo" e popolare del calcio italiano sui social e in tv. Poi però è esploso il caso-Max, che dopo aver dato di matto con gli arbitri, aver rimediato un rosso ed essersi tolto la giacca e strappato la camicia, è entrato in un tunnel folle: rissa sfiorata con il suo direttore sportivo Giuntoli al centro del campo all'Olimpico. furioso diverbio (con minacce) al direttore di Tuttosport Guido Vaciago e, infine, esonero praticamente obbligato a due giornate dalla fine del campionato. Un epilogo che ha dato nuovo materiale adper criticare ferocemente l'allenatore ...

Sono passati pochi minuti dall` Esonero di Massimiliano Allegri dalla Juve , arrivato prima in via ufficiosa e poi ufficiale, ma le reazioni sono...

La rivelazione di Galeone: "Già a inizio stagione sapevo che c'erano delle incomprensioni tra Allegri e Giuntoli" - La rivelazione di Galeone: "Già a inizio stagione sapevo che c'erano delle incomprensioni tra allegri e Giuntoli" - Intervenuto ai microfoni di 7Gold, Giovanni Galeone ha parlato così dell'addio di Massimiliano allegri alla Juventus maturato nei giorni scorsi: "Già a inizio stagione ...

Juve, Adani attacca Allegri: 'Ha svilito il patrimonio calciatori, nessuno è migliorato' - Juve, adani attacca allegri: 'Ha svilito il patrimonio calciatori, nessuno è migliorato' - Daniele adani è tornato a parlare alla Domenica Sportiva della Juventus e dell'ex allenatore Massimiliano allegri: " Tra gli errori che ha commesso c'é lo svilimento del patrimonio dei calciatori: ...

Adani: "Una coppa vinta in tre anni e nessun miglioramento dei giocatori per Allegri" - adani: "Una coppa vinta in tre anni e nessun miglioramento dei giocatori per allegri" - Nel corso de La Domenica Sportiva, Lele adani ha detto la sua sull'esonero di allegri: "Al di là del suo percorso decennale, in virtù del primo percorso che è ...