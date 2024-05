Il figlio di Daniela Santanchè indagato per gli abusi edilizi nella villa a Pietrasanta

(Di martedì 21 maggio 2024) Lorenzo Mazzaro,di Canio e di, èper gli. Il Fatto Quotidiano fa sapere che la procura di Lucca ha aperto un fascicolo per l’immobile che si trova nel parco della Versiliana dopo i sopralluoghi dei vigili effettuati anche con un drone. Mentre per i precedenti, la cui inchiesta è finita con un’archiviazione, è in arrivo un ordine di demolizione. Gli accertamenti della polizia locale hanno confermato glisu portici e verande realizzati tra 2014 e 2017. Ma ne ha anche individuati di nuovi. Tra questi un nuovo gazebo e alcuni manufatti in legno. Il Comune ha quindi avviato un nuovo procedimento per infrazione ...

La villa di 270 metri quadri di Lorenzo Mazzaro, figlio di Canio e Daniela Santanchè , è a rischio demolizione . La casa che si trova immersa nel parco della Versiliana in provincia di Lucca è stata oggetto di richieste di sanatorie per abusi ...

l’ordine di demolizione per le opere abusi ve nella villa del figlio di Daniela Santanchè si avvicina. Il comune di Pietrasanta in provincia di Lucca procede nell’accertamento delle autorizzazioni per portici, tettoie e verande dell’immobile da 270 ...

Alla fine i vigili di Pietrasanta bussano davvero di nuovo alla porta di Lorenzo Massaro. Il figlio di Canio e di Daniela Santanchè è il proprietario della Casina Rossa, la villa che sorge nel parco protetto della Versiliana. Anche stavolta, come ...

