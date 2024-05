Cocciaretto-Bai oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Rabat 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Elisabettase la vedrà contro Zhuoxuan Bai nel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della capitale marocchina. La marchigiana è reduce da un esordio non particolarmente convincente contro la wild card di casa Yasmine Kabbaj, sconfitta in due set ma senza brillare. Ora per lei c’è la top cento cinese, che al debutto ha piegato in altrettanti parziali la tennista a stelle e strisce Kayla Day. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, con l’azzurra che, vista anche la maggiore padronanza della superficie rispetto all’avversaria, partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio perc’è l’accesso nei quarti di finale contro una tra la qualificata piemontese Camilla Rosatello oppure la russa Kamilla ...