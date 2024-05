Capitan Harlock - L' Arcadia della mia giovinezza | il pirata fuori dal tempo spiegato a mia nipote

Arriva al cinema “Capitan Harlock – L’arcadia della mia giovinezza”. Il film, che narra la giovinezza del celebre corsaro, approda nelle sale dal 20 al 22 maggio per celebrare il 45esimo anniversario del debutto di uno dei personaggi più iconici dell’intera animazione giapponese in una serie tv. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il regno del pianeta delle scimmie”, “IF – Gli amici immaginari”, “Una storia nera” e “Abigail”.

