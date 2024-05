Alessandria d’ Egitto - Alessandria semplice e Alessandria del carretto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 21 maggio 2024) Due volte sono stato a vedere giocare l’Arezzo a Crotone, quando ancora l’autostrada calabrese ti permetteva di percorrere 50 km di strade locali dalla potentina, de’ Potenza, Lauria in giù. Si era partiti il Sabato verso le dieci del mattino dopo un fugace pranzo dopo Valmontone arrivammo alla tela di Penelope della autostdada dopo Lauria , code e lavori, decidemmo di uscire a Frascineto sotto il Pollino e pernottammo in un Albergo di Cirò Marina sulla strada 106 Jonica, vi erano cacciatori toscani venuti per il passo dei tordi, i pochi avventori locali della sala del ristorante, parlavano del prezzo dell’olio 3 euro 3,5 il kg, loro non colgono le olive, ma le lasciano cadere nei teli sotto le piante. Dopo cena mi misi a parlare, conoscendo le qualità del nostro olio, e uno di loro mi dusse che veniva da un paesinodel ...