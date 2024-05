Lady Enoteca vuole far tornare Siena capitale del vino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Elena D’Aquanno, tenace imprenditrice campana, è riuscita nell’impresa di far rinascere un nome che ha fatto la storia dele dell’enologia in Italia:Italiana. Prima e unicariconosciuta quale Ente di diritto pubblico, nata anel 1933come Mostra Mercato dei vini tipici, ha guadagnato nei primi decenni di vita notorietà perle sue biennali delnella Fortezza medicea di, esposizioni di fatto antenate del Vinitaly di Verona. Poi la trasformazione, risalente al 1960, in mostra permanente e conseguente cambio del nome:Italica. Seguirono poi varie negative vicissitudini, sino allo scioglimento dell’ente nel 2017. Nel 2023 l’acquisizione del marchio da parte diElena D’Aquanno alla guida di un gruppo di ...

