La favola neroverde si conclude dopo 11 anni di serie A consecutivi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si chiude una pagina lunga 11. Il Sassuolo è retrocesso inB. La squadra era stata “smantellata” nel tempo con giocatori importanti, sempre venduti benissimo come Scamacca, Frattesi, Locatelli, Raspadori, Acerbi, non sempre però sostituiti con calciatori all’altezza. , una qualificazione all’Europa League nel 2016. Giorgio Squinzi della Mapei aveva rilevato il Sassuolo nel 2002 e dalla C2 lo aveva portato ai massimo livelli, facendone un esempio calcistico virtuoso, mala sua scomparsa nell’ottobre del 2019, non è stata più stata la stessa cosa. Grandi tecnici si sono alternati sulla panchina del Sassuolo, da Allegri a Pioli, Di Francesco sino a De Zerbi. Con Dionisi esonerato a fine febbraio 2024 – il club aveva trovato l’uomo giusto, mala salvezza dello scorso anno, l’ultimo mercato, in attivo ...