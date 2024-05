Accordo Lenovo-Fondazione ASPHI | fornitura di hardware e software per migliorare l' accessibilità delle tecnologie

Milano, 18 mag. – (Adnkronos) – In occasione del Global Accessibility Awareness Day, Lenovo annuncia il proprio sostegno – attraverso la sua Foundation – alla Fondazione Asphi Onlus, organizzazione no profit che mira a promuovere l?inclusione delle ...

Lenovo ha annunciato in occasione del Global Accessibility Awareness Day il proprio sostegno alla Fondazione ASPHI Onlus , organizzazione no profit che ha come obiettivo la promozione dell’inclusione delle persone con disabilità nella scuola, nel ...

Lenovo sostiene Fondazione ASPHI Onlus per le tecnologie sull’inclusività - Lenovo sostiene fondazione asphi Onlus per le tecnologie sull’inclusività - Lenovo annuncia il proprio sostegno alla fondazione asphi Onlus per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità ...

ASPHI Onlus e Lenovo: annunciata una partnership per l'adozione di tecnologie digitali inclusive - asphi Onlus e Lenovo: annunciata una partnership per l'adozione di tecnologie digitali inclusive - In occasione del Global Accessibility Awareness Day, Lenovo annuncia il proprio sostegno alla fondazione asphi Onlus, organizzazione no profit che mira a promuovere l'inclusione delle persone con disa ...

Notebook sempre protetto con questa bellissima borsa HP! (-30%) - Notebook sempre protetto con questa bellissima borsa HP! (-30%) - Siete in cerca di una bella borsa per custodire e portare in giro il vostro notebook Allora occhio a questa ottima offerta Amazon!