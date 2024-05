Maltempo | Pd a Fratin - servono misure straordinarie

(Di venerdì 17 maggio 2024) AGI - "Avviare una verifica accurata dei danni causati dall'alluvione che ha colpito Milano e i comuni limitrofi e valutare l'adozione diper le comunità colpite, al fine di garantire assistenza immediata alle persone evacuate e sostegno alle imprese locali che hanno subito perdite economiche". È quanto chiedono i deputati Silvia Roggiani, segretaria regionale Pd Lombardia e Marco Simiani, capogruppo Dem in Commissione Ambiente, in una interrogazione rivolta al ministro dell'Ambiente e sottoscritta anche dalla capogruppo del Partito democratico Braga e dai deputati Cuperlo, Forattini, Girelli, Guerini, Mauri, Peluffo e Quartapelle. "L'alluvione che il 15 maggio scorso ha colpito Milano, i comuni limitrofi e gran parte della Lombardia - si legge nel testo dell'interrogazione - ha provocato conseguenze devastanti sul territorio, determinando gravi disagi per la popolazione residente e danni ingenti alle infrastrutture con centri abitati isolati, famiglie sfollate e strade inagibili.

Monforte. Dissesto: insediato l’organismo straordinario di liquidazione, avviso ai creditori - Monforte. Dissesto: insediato l’organismo straordinario di liquidazione, avviso ai creditori - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ... tempostretto

Vigili e sicurezza in città, dopo il giro di vite il nodo degli straordinari - Vigili e sicurezza in città, dopo il giro di vite il nodo degli straordinari - Il giro di vite sulla sicurezza in città, in particolare in Borgo stazione oltre che in centro, si scontra con le rivendicazioni sindacali in seno alla Polizia locale. Non è ... ilgazzettino

Campi Flegrei, mercoledì un vertice con Meloni e i ministri - Campi Flegrei, mercoledì un vertice con Meloni e i ministri - La misura - viene spiegato - ha carattere essenzialmente cautelare ... Il monitoraggio L'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv continua le attività di monitoraggio ordinarie e straordinarie al fine di ... ansa