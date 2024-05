XIX Giornata Nazionale del Malato Oncologico – Al CNAO di Pavia il primo pozzo dei desideri hi-tech | auguri e messaggi dai pazienti per i pazienti

(Di giovedì 16 maggio 2024) In occasione della XIXdel, che si celebra dal 16 al 19 maggio, il Centrodi Adroterapia Oncologica () die Medicinema Italia inaugurano ildeihi-installato in una struttura di cura. XIXdel: aldiinstallato ildei’ hi-In ferro grigio, con la forma di una clessidra a volumi invertiti, simile a una piccola navicella spaziale, è “atterrato” nella hall di ingresso del Centro ...

Il 18 maggio anche ad Arezzo la Giornata della ristorazione - Il 18 maggio anche ad Arezzo la giornata della ristorazione - Seconda edizione della festa voluta da Fipe Confcommercio per sottolineare l’importanza economica, sociale e culturale del comparto, che in provincia di Arezzo è rappresentato da oltre 2.600 attività ...

Rotary Club di San Benedetto e Torino, una giornata di amicizia e cultura - Rotary Club di San Benedetto e Torino, una giornata di amicizia e cultura - La giornata ha visto anche una tappa al Palazzo Reale, un simbolo del potere e della magnificenza dei Savoia, oggi patrimonio UNESCO. Non poteva mancare una visita alla Mole Antonelliana, il simbolo ...

“L’Aquila in Touch” 2024, al via l’ottava edizione - “L’Aquila in Touch” 2024, al via l’ottava edizione - Negli impianti sportivi di “Centi Colella”, prenderà il via l’ottava edizione di "L'Aquila in Touch" con il patrocinio del Comune dell'Aquila ...