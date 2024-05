Uomini e Donne: attacco della sorella di Mario Verona contro Ilenia Caccavale - uomini e donne: attacco della sorella di Mario Verona contro Ilenia Caccavale - Dopo gli eventi burrascosi della puntata di ieri di uomini e donne, la sorella del cavaliere Mario Verona si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe contro la dama Ilena Caccavale.

Uomini e Donne, la presunta liaison tra Tina Cipollari e Giucas Casella: un viaggio alle Maldive e un’ipnosi per ritrovare la memoria - uomini e donne, la presunta liaison tra Tina Cipollari e Giucas Casella: un viaggio alle Maldive e un’ipnosi per ritrovare la memoria - Nella puntata di "uomini e donne" andata in onda giovedì 16 maggio, Maria De Filippi ha invitato Riccardo Signoretti e Giucas Casella per un faccia a faccia ...

Uomini e Donne, Giucas Casella insiste: “Tina Cipollari nuda con me alle Maldive”, la ipnotizza e la fa cadere - uomini e donne, Giucas Casella insiste: “Tina Cipollari nuda con me alle Maldive”, la ipnotizza e la fa cadere - Nella puntata di uomini e donne trasmessa giovedì 16 maggio, Giucas Casella ha confermato di avere avuto una relazione con Tina Cipollari, poi l'ha "ipnotizzata" ...