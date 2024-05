Napoli a Bagnoli - De Laurentiis fa chiarezza | che bordata al Comune e a Manfredi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il tema stadio in casaresta caldo, Dequesta sera si è espresso in merito, nel suo solito stile. Nei mesi scorsi il tema stadio aha fatto particolarmente discutere. Aurelio De, da sempre molto vulcanico nelle sue uscite, non le ha mai mandate a dire alla giunta comunale. Con il tempo, infatti, sono state sempre più costanti le uscite tra le due “fazioni”, con botta e risposta continui, a volte andando anche oltre. Da un latro il sindaco, volenteroso di riammodernare il Diego Armando Maradona, dall’altro De, che vorrebbe sì costruire uno stadio tutto suo, ma che ad oggi, non hai mosso passi concreti in merito. Stadio a, Defa: il patron a ruota ...