Il film sulla Formula 1 con star Brad Pitt ha finalmente una data di uscita

(Di giovedì 16 maggio 2024) Apple ha svelato ladinelle sale americane delcondiretto da Joseph Kosinski ambientato nel mondo della1. Ilambientato nel mondo della1 conhaunadinelle sale: l'appuntamento è previsto per il 27 giugno 2025. Il lungometraggio resterà nelle sale IMAX per due settimane e verrà successivamente distribuito su Apple TV+. La concorrenza del progetto Per ora il nuovocondovrà scontrarsi nei cinema con The Black Phone 2, il sequel horror conEthan Hawke. Nel ...

L'interprete della dottoressa Fieldstone in Ted Lasso è la new entry nel cast del nuovo film di Brad Pitt . Sarah Niles reciterà al fianco di Brad Pitt nel nuovo film di Apple TV e ambientato nel mondo della Formula Uno, ancora senza titolo. ...

