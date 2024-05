Estrazione VinciCasa di giovedì 16 Maggio 2024 | i numeri di oggi

VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 15 maggio - vincicasa, l’estrazione di mercoledì 15 maggio - Nuova estrazione del vincicasa, il concorso a premi che ogni giorno ti offre la possibilità di vincere una casa + 200.000 euro da riscuotere subito. Partecipare a un’estrazione è facile e veloce: ...

VinciCasa, l’estrazione di martedì 14 maggio - vincicasa, l’estrazione di martedì 14 maggio - La riscossione delle vincite avverrà in modo differente, in base alla modalità di gioco utilizzata e all'importo vinto ...

VinciCasa: nessuna casa vinta, in sei la sfiorano - vincicasa: nessuna casa vinta, in sei la sfiorano - Dopo il successo del concorso di lunedì nell'estrazione di Win for Life vincicasa n° 128 di martedì 7 maggio nessuno vince la prima moneta, ma in sei ci vanno vicino.