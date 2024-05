Come sta Elisa Balsamo dopo la caduta? Due fratture - ma le Olimpiadi sono salve!

(Di giovedì 16 maggio 2024) Laè stata terribile, la situazionel’arrivo è stata tragica, con diversi minuti di attesa e la barella che è arrivata per portare in ambulanza. Adesso, con le acque calme, per fortuna l’allarme sembra essere rientrato. L’ex campionessa del mondo è finita a terra in volata nella prima tappa della Vuelta a Burgos, impattando contro le transenne ad altissima velocità, senza poter controllare la bicicletta. Tanti attimi di paura, sia per le compagne di squadra, che per i tanti tifosi dell’atleta lombarda. Molta attesa per conoscere le condizioni fisiche, ma un sospiro di sollievo è arrivato con il comunicato della Lidl-Trek: “Una valutazione iniziale e le scansioni hanno rivelato un osso nasale fratturato ed una commozione cerebrale per...

