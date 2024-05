Adr apre a Termini lo spazio Airport in the City - si potrà fare il check in stazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 E' stato inaugurato allaRomaloin the, allestito da Aeroporti di Roma (Adr). Si tratta di unoche offrirà un nuovo servizio: i passeggeri potrannoilin direttamente presso la, prima ancora di raggiungere Fiumicino. "L'aeroporto arriva in città - spiega Troncone, ad di Adr - integriamo il sistema aeroportuale con quello ferroviario per rendere i trasporti italiani più competitivi". "Un bella iniziativa all'insegna dell'integrazione intermodale dei trasporti" spiega Pierluigi Di Palma di Enac. "Integrare aereo e treno - spiega Vincenzo Nunziata di Adr - è fondamentale per la sostenibilità". "Importante iniziativa anche in vista del ...

Nessuna opera distopica in Israele si era spinta tanto in là da immaginare il massacro del 7 ottobre . Che cosa succede a uno scrittore qua...

