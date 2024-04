Weinstein - revocata la condanna per reati sessuali Errore procedural - testimonianze non riguardavano le accuse

Ecco perché La Corte suprema dello Stato di New York revoca la condanna di weinstein - La Corte ha stabilito che il giudice che, nel febbraio 2020, ha condannato weinstein ha commesso un errore chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti ...

