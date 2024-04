Vampyr di Francesco Paolo de Ceglia il libro alla Edison

L’ ascesa di Francesco Butteri : da Pier Paolo Pasolini a Van Gogh Si è tenuta a Roma, al Next Museum, la prima Artist Nights, in collaborazione con la fondazione dell’Accademia nazionale di danza, dedicata ai “Campi di grano” di Van Gogh. La performance ha visto come attore protagonista Francesco Butteri che ha ...

“In un mare senza blu” - il nuovo romanzo di Francesco Paolo Oreste L’autore Francesco Paolo Oreste torna in libreria con il suo ultimo lavoro “In un mare senza blu” E’ già in libreria il nuovo romanzo di Francesco Paolo Oreste, “In un mare senza blu“, pubblicato da i Dobloni, per la collana “Enigmi”. Una storia ...