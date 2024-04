Sport in tv oggi giovedì 25 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024)25ci aspetta una giornata ricca di. Da non perdere gli Europei di canottaggio, gli Europei di judo e gli Europei di ginnastica artistica maschile. Da seguire con grande attenzione il Masters 1000 e il WTA 1000 di Madrid per gli appassionati di tennis, mentre Perugia e Monza si sfideranno nella gara-3 della finale scudetto di volley maschile. Il ciclismo propone la seconda tappa del Giro di Romandia e la quinta frazione del Giro di Turchia, oltre al tradizionale GP della Liberazione. Incominciano i tornei di golf della settimana, da non perdere i Mondiali di curling doppio misto e l’Eurolega di basket, oltre a qualche incontro di calcio internazionale. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegli ...