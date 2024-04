Quando riaprono le scuole dopo il ponte del 25 aprile 2024 | il calendario regione per regione

(Di giovedì 25 aprile 2024)si torna a scuolaildel 25? Mentre la maggior parte degli studenti italiani riprenderà le lezioni già domani, venerdì 26, per coloro che vivono in Valle d'Aosta, a Bolzano, in Campania, Veneto, Piemonte e Calabria, ildurerà fino a lunedì 29. Ma i più fortunati sono gli alunni di Molise e Liguria che torneranno in classeildel primo maggio.

Il Pd deposita al Mase un documento tecnico che contiene osservazioni sul Ponte sullo Stretto, per il quale ieri sono arrivate 239 richieste di integrazione da parte del ministero dell'Ambiente: "Non sta in piedi il progetto figuriamoci il Ponte . ...

Il Pd deposita al Mase un documento tecnico che contiene osservazioni sul Ponte sullo Stretto, per il quale ieri sono arrivate 239 richieste di integrazione da parte del ministero dell'Ambiente: "Non sta in piedi il progetto figuriamoci il Ponte . ...

Turismo, ponte da brividi. Camere in saldo negli hotel - Clienti ’riprotetti’ in altre strutture, prezzi ridotti se non stracciati per poter attirare i turisti del last second. Questo ponte ’da brividi’ scompiglia i giochi a tanti operatori turistici, a cau ...ilrestodelcarlino

Freddo e pioggia frenano il turismo, per il ponte già ricevute disdette - Freddo, pioggia e temperatura sotto la media stagionale: il meteo incerto frena le prenotazioni per il ponte del 25 aprile. Le rassicurazioni degli esperti su un miglioramento della ...ilmessaggero

Tangenziale, dopo il ponte nuovo fronte: asfalto a pezzi - La rotatoria sotto il cavalcavia, lo svincolo per chi arriva a Crema e, dalla parte opposta del ponte, il tratto in entrata per chi deve raggiungere la città. Anche qui i veicoli sobbalzano e ...laprovinciacr