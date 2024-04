MotoGP - Maverick Viñales | Abbiamo una moto veloc - possiamo essere competitivi anche a Jerez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si è appena conclusa la prima parte della conferenza stampa piloti del giovedì ade la Frontera in vista del weekend del Gran Premio di Spagna 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale. Osservato speciale, dopo la strepitosa doppietta in Texas sull’Aprilia, con ambizioni importantisul tracciato andaluso. “Non tutti i weekend potrannocome Austin, ma l’importante è lottare per le prime posizioni.è un’ottima possibilità di poter continuare a lottare per le posizioni di vertice.qui. Sarà un fine settimana impegnativo, la sfida è quella di esprimere la nostra miglior performance. È la prima gara ...