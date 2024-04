La Costituzione ai ragazzi Il sindaco porta le copie agli studenti di prima media

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Anche quest’anno, per celebrare la Festa della Liberazione dal nazifascismo, l’amministrazione comunale ha donato copia dellaitaliana a 849di 39 classi prime delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto è nato lo scorso anno in collaborazione con l’Ufficio Scolastico e l’associazione toscana Volontari della Libertà, con l’intento di far conoscere alle nuove generazioni la nostra carta costituzionale, nata dall’incontro delle diverse anime che avevano formato il fronte di contrasto ai totalitarismi fascista e nazista. Ledellacontengono una prefazione dele della dirigente dell’ufficio Scolastico territoriale e della presidente dell’Atvl, a sottolineare la coralità di questa iniziativa che l’amministrazione comunale intende riproporre ogni ...