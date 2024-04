Il generale Roberto Vannacci si candiderà alle Europee con la Lega | c’è la conferma definitiva

Adesso è ufficiale . Il generale Roberto Vannacci sarà candidato alle europee con la lista della Lega in tutte le circoscrizioni. Lo ha conferma to il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini intervenendo alla presentazione del suo libro “Controvento. L’Italia che non si arrenda”, ... Continua a leggere>>

Vannacci, 'stimo Salvini, sarò candidato indipendente' - per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega". Così all'ANSA Il generale roberto Vannacci, dopo l'annuncio della sua ...

Vannacci: «Non mi dichiaro antifascista. In piazza Macché, me ne vado al mare con le mie figlie» - Il generale roberto Vannacci lo dice tranquillo mentre presenta il suo secondo libro: «Se mi dichiaro antifascista No, perché non ha senso. È solo un pretesto fazioso per continuare a dividere la ...

Salvini: "Vannacci ha accettato di candidarsi con la Lega - «Sono contento che un uomo di valore come il generale roberto Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo». Lo ha annunciato il leader ...

